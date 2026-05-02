Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz - Son Dakika
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

02.05.2026 11:33
ABD Başkanı Trump, Küba’yı kısa sürede kontrol altına alacaklarını öne sürerken, İran'dan dönen ABD savaş gemisinin kıyıya yaklaşmasının bile “teslimiyet” getireceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Küba’ya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, ada ülkesinin kısa süre içinde ABD kontrolüne geçeceğini öne sürerek, “Küba, çok yakında devralacağımız bir yer.” dedi.

“100 METRE AÇIKTA DURURUZ, TESLİM OLURLAR”

Konuşmasında İran savaşı sonrası askeri planlamalara da değinen Trump, bölgeye bir uçak gemisi yönlendirebileceklerini belirtti. USS Abraham Lincoln’ü örnek gösteren Trump, “İran’dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüklerinden USS Abraham Lincoln’i, getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu geminin Küba açıklarında konumlanmasının bile yeterli olacağını savunarak, “100 metre açıkta dururuz, onlar da ‘teslim oluyoruz’ der” dedi. ABD Başkanı ayrıca “Ben işleri bitirmeyi severim” sözleriyle iddiasını yineledi.

KÜBA’YA YENİ YAPTIRIM KARARI

Öte yandan Trump, Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kararın, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını koruma gerekçesiyle alındığı belirtildi.

“SIRADAKİ KÜBA” MESAJI

Trump, İran’a yönelik operasyonların ardından Küba’nın sıradaki hedef olduğunu dile getirerek, ada ülkesinin kısa sürede çökeceğini iddia etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
