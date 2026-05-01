İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

Haberin Videosunu İzleyin
01.05.2026 10:35  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Antalya'da bir gün önce Ulusal Yükseliş Anıtı'na çıkıp üzerine benzin döken Ertan Ö. isimli vatandaş bu kez tarihi surlara çıktı. İntihar girişiminde bulunan alkollü adam kulaklıkla müzik dinleyip dans etti. Karnı acıkınca başkomiserin çorba teklifini reddedemeyen Ertan Ö. çorbasını içtikten sonra karakola götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi'nin üst kısmında yer alan surlarda dün saat 12.00 sıralarında yine hareketli dakikalar yaşandı. 

TARİHİ SURLARA ÇIKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tarihi surlara çıkan Ertan Ö. (48) isimli şahıs yanında getirdiği alkol ve gazozu içti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri şahsı ikna çalışmalarına başladı. 

Alkol alan ve kulaklıkla müzik dinleyip dans eden Ertan Ö. ikna çabalarına aldırış etmedi. Şahsın eylemini çevredeki vatandaşlar ilgiyle takip etti.

BAŞKOMİSER "ÇORBA" İLE İKNA ETTİ

Zaman zaman ayağa kalkıp tehlikeli hareketler sergileyen şahıs 6 saat boyunca ekiplere ecel terleri döktürdü. İtfaiyenin merdiveniyle şahsın yanına yaklaşan Başkomiser Zahit Şahinalp, şahsı intihardan vazgeçirip aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı. 

Karnı acıkan ve çevredeki bir esnaftan getirilen çorba sonrası ikna olan Ertan Ö., başkomiser tarafından sepete alınıp güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Ertan Ö., çorbasının içmesinin ardından polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ GÜN DE ANITA ÇIKMIŞTI

Şahsın önceki gün de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çıktığı öğrenildi. Anıtın üzerinde yine kulaklık takıp dans eden şahıs benzin dolu bidonu başından aşağı dökerek 2 saat boyunca eylem yapmıştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:06:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.