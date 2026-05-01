İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi'nin üst kısmında yer alan surlarda dün saat 12.00 sıralarında yine hareketli dakikalar yaşandı.

TARİHİ SURLARA ÇIKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tarihi surlara çıkan Ertan Ö. (48) isimli şahıs yanında getirdiği alkol ve gazozu içti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri şahsı ikna çalışmalarına başladı.

Alkol alan ve kulaklıkla müzik dinleyip dans eden Ertan Ö. ikna çabalarına aldırış etmedi. Şahsın eylemini çevredeki vatandaşlar ilgiyle takip etti.

BAŞKOMİSER "ÇORBA" İLE İKNA ETTİ

Zaman zaman ayağa kalkıp tehlikeli hareketler sergileyen şahıs 6 saat boyunca ekiplere ecel terleri döktürdü. İtfaiyenin merdiveniyle şahsın yanına yaklaşan Başkomiser Zahit Şahinalp, şahsı intihardan vazgeçirip aşağı inmeye ikna etmeye çalıştı.

Karnı acıkan ve çevredeki bir esnaftan getirilen çorba sonrası ikna olan Ertan Ö., başkomiser tarafından sepete alınıp güvenli bölgeye indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Ertan Ö., çorbasının içmesinin ardından polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ GÜN DE ANITA ÇIKMIŞTI

Şahsın önceki gün de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çıktığı öğrenildi. Anıtın üzerinde yine kulaklık takıp dans eden şahıs benzin dolu bidonu başından aşağı dökerek 2 saat boyunca eylem yapmıştı.