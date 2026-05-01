Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı

Brezilya’da trafik cezasına sinirlenen bir sürücünün motosikletini ateşe verdiği sırada annesinin de yanmasına neden olduğu anlar kameraya yansıdı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

CEZAYA SİNİRLENDİ, MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİ

Görüntülerde, sürücünün aldığı cezaya öfkelenerek motosikletini benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Ancak alevlerin hızla büyümesi sonucu olay kontrolden çıktı.

ANNESİ ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Yangın sırasında olay yerinde bulunan yaşlı kadının, yani sürücünün annesinin alevlerden etkilendiği ve panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Çevredeki kişiler müdahale etmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin resmi makamlardan detaylı açıklama bekleniyor.