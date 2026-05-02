Porto, bu akşam Alverca\'yı yenerse şampiyon olacak

Porto, bu akşam Alverca karşısında alacağı galibiyetle 4 sezon aranın ardından şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.
Portekiz ekibi, kritik mücadelede 3 puana ulaşması halinde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa yeniden kavuşacak.
Teknik direktör Francesco Farioli ise kariyerinin ilk kupasını kazanma şansını yakaladı. Genç teknik adam, takımını zafere taşıması halinde önemli bir başarıya imza atacak.
