Azerbaycan, Avrupa Birliği\'ne nota verdi

02.05.2026 15:33
Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu’nun Karabağ kararına tepki olarak AB’ye nota verdi ve Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurma kararı aldı; taraflar arasında gerilim tırmanıyor.

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu’nun Karabağ’a ilişkin aldığı karara sert tepki gösterdi. Karardaki ifadeleri “asılsız ve önyargılı” olarak nitelendiren Bakü yönetimi, Avrupa Birliği’ne nota verirken, Azerbaycan Milli Meclisi Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkileri durdurma kararı aldı.

AB BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic Bakanlığa çağrıldı. Görüşmede Avrupa Parlamentosu kararındaki Azerbaycan’a yönelik ifadeler kesin bir dille kınanırken, Bakü’nün notası büyükelçiye iletildi. Azerbaycan tarafı, kararda yer alan değerlendirmelerin gerçekleri çarpıttığını ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı ilkelerine aykırı olduğunu bildirdi.

“İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE” TEPKİSİ

Bakü yönetimi, Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin geri dönüşüne yönelik çağrıların Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını vurguladı. Açıklamada, 2023 yılında Karabağ’daki Ermeni nüfusa entegrasyon teklif edildiği ancak bölgedeki Ermenilerin kendi istekleriyle ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu kararında “savaş esiri” olarak nitelendirilen kişilerin serbest bırakılması çağrısı da hukuki açıdan kabul edilemez bulundu. Azerbaycan, bu kişilerin terör, sabotaj ve savaş suçları gibi ağır suçlardan hüküm giydiğini belirtti.

KÜLTÜREL MİRAS İDDİALARINA YANIT

Kararda yer alan “kültürel ve dini mirasın yok edildiği” yönündeki iddialar da reddedildi. Azerbaycan tarafı, işgal döneminde kendi kültürel mirasının büyük ölçüde tahrip edildiğini ve Avrupa kurumlarının bu duruma yeterli tepki göstermediğini savundu.

MİLLİ MECLİS’TEN RADİKAL KARAR

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu’nun tutumunu “yıkıcı” olarak nitelendirerek tüm ilişkilerin durdurulmasına karar verdi. Kararda, Avrupa Parlamentosu’nun uluslararası hukuk ve adalet ilkelerini göz ardı ettiği, ayrıca Azerbaycan’a yönelik baskı aracı haline geldiği ifade edildi. Bu kapsamda AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi’ndeki faaliyetlerin sonlandırılması ve Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinin sona erdirilmesi için sürecin başlatıldığı bildirildi.

BÖLGESEL GERİLİM UYARISI

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu’nun yaklaşımının yalnızca ikili ilişkilere değil, Güney Kafkasya’daki barış çabalarına da zarar verdiğini ve bölgede gerilimi artırma riski taşıdığını belirtti.

    Yorumlar (1)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    İtrailden izin almış mı?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
