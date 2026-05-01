Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

Haberin Videosunu İzleyin
01.05.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Yarun beldesinde sivil yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri olan ve bugüne kadar binlerce öğrenciyi mezun eden rahibe okulu ile bitişiğindeki manastır, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı bildirildi.

BİNLERCE ÖĞRENCİ MEZUN ETMİŞTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde, İsrail ordusunun beldedeki bir manastır ile rahibe okulunu da yıktığı ifade edildi.

Okulun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtilirken, hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 618'E YÜKSELDİ

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 618'e, yaralı sayısı 8 bin 94'e ulaştı. Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Saldırı, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 19:36:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.