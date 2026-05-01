İsrail ordusu, Lübnan\'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı bildirildi.

BİNLERCE ÖĞRENCİ MEZUN ETMİŞTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde, İsrail ordusunun beldedeki bir manastır ile rahibe okulunu da yıktığı ifade edildi.

Okulun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtilirken, hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 618'E YÜKSELDİ

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 618'e, yaralı sayısı 8 bin 94'e ulaştı. Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.