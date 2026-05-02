Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste

02.05.2026 16:13
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3 puan ararken, Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. İşte anlık skorlar ve puan durumu... Iğdır FK'nin attığı ikinci gol, VAR uyarısının ardından iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor, Esenler Erokspor ile de Pendikspor karşı karşıya geliyor.

AMEDSPOR KAZANIRSA SÜPER LİG'DE

Iğdır FK deplasmanına çıkan Amedspor, mücadeleyi galibiyetle tamamlaması halinde Erzurumspor FK'nin ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım olacak. Esenler Erokspor ise Amedspor'un puan kaybı yaşaması halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

İşte 1. Lig'de canlı skor ve anlık puan durumu:

  • Iğdır FK 2-3 Amedspor
  • Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor
  • 1. Erzurumspor (80 Puan)
  • 2. Amedspor (76 Puan)
  • 3. Esenler Erokspor (74 Puan)

    Yorumlar (4)

  • burhan kıraç burhan kıraç:
    diyarbakır maçı farklım alır kanımca 6 10 Yanıtla
  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Amed geliyor 6 8 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    amedspor hiç bir şeyi haketmiyor. 4 5 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Tabi tabi hepsi meydan da kazanıyor hakları ile 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
