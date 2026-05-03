Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

03.05.2026 07:13
ABD Başkanı Donald Trump, “Eğer yaramazlık yaparlarsa, bu kesinlikle olabilecek bir ihtimal” diyerek İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdi. Diplomatik temasların sürdüğünü belirten Trump, Tahran’ın zayıfladığını ve anlaşma arayışında olduğunu savundu. ABD’nin İran’ın füze kapasitesini hedef almaya devam edeceğini vurgulayan açıklamalar, ateşkesin kırılgan olduğunu ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların yeniden başlayabileceği mesajını verirken, diplomasi ile askeri seçeneklerin eş zamanlı ilerlediğini ortaya koydu. Florida’da Air Force One’a binmeden önce konuşan Trump’ın açıklamaları, Washington-Tahran hattında gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret etti.

“İRAN YANLIŞ ADIM ATARSA VURURUZ”

Trump, İran’a yönelik olası yeni saldırılarla ilgili net bir uyarıda bulundu. “Eğer yanlış davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa… Bu kesinlikle mümkün” diyen Trump, askeri seçeneğin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. ABD Başkanı’nın bu sözleri, son dönemde ilan edilen ateşkese rağmen bölgede kırılgan dengenin sürdüğünü gösterdi. ABD ile İran arasında son haftalarda doğrudan çatışma yaşanmasa da taraflar karşılıklı tehditlerini sürdürüyor.

İRAN’IN BARIŞ PLANI MASADA AMA ŞÜPHE VAR

Trump, İran’ın sunduğu yeni barış teklifini değerlendirdiğini ancak anlaşma konusunda temkinli olduğunu dile getirdi. Tahran’ın kapsamlı bir plan sunduğu belirtilirken, Trump bu teklifin kabul edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. ABD Başkanı ayrıca İran’ın yeterince geri adım atmadığını savunarak sert tutumunu sürdürdü. Bu açıklamalar, Washington’un diplomatik süreci baskı unsuru olarak kullandığı yorumlarına neden oldu.

“İRAN ZAYIF, ANLAŞMA İSTİYOR”

Trump, İran’ın mevcut durumuna ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Tahran yönetiminin zayıfladığını ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, ülkede liderlik konusunda belirsizlik yaşandığını öne sürdü. Bu değerlendirme, ABD’nin askeri ve ekonomik baskı stratejisinin sonuç verdiği yönündeki söylemi güçlendirdi.

FÜZE PROGRAMI HEDEFTE

Trump, İran’ın füze üretim kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak istediğini açıkça ifade etti. “Onu yok etmek isterim” diyen Trump, bunun İran’ın yeniden güç kazanmasını engelleyecek bir adım olacağını belirtti. ABD’nin İran’a yönelik temel talepleri arasında nükleer programın sona erdirilmesi ve balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması yer alıyor.

KÜRESEL GERİLİM VE EKONOMİK ETKİ

İran ile ABD arasındaki gerilim sadece askeri değil ekonomik sonuçlar da doğuruyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kriz, dünya petrol arzının önemli bir bölümünü etkileyebilecek riskler barındırıyor. Bu durum enerji fiyatlarında dalgalanmalara neden olurken, küresel piyasalarda tedirginliği artırıyor.

ATEŞKES KIRILGAN, SAVAŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Son dönemde taraflar arasında sağlanan ateşkese rağmen hem Washington hem de Tahran’dan gelen açıklamalar, savaş ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. Diplomasi sürerken askeri seçeneklerin gündemde tutulması, bölgedeki gerilimin uzun süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

