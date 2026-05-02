İstanbul’da kan donduran olay! Kayınvalide gelinini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
02.05.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul'da gelin ile kayınvalide arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kayınvalide silahla ateş açtığı gelinini öldürdü, olay sonrası gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de gelin Burçin Şahin ile kayınvalide Menekşe Karabacak arasında çıkan tartışma sonucunda Kayınvalide Karabacak, gelini Şahin'e silahla art arda ateş etti. Şahin, hayatını kaybederken, Kayınvalidenin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

GELİNİNE ART ARDA ATEŞ ETTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayınvalide Menekşe Karaböcek'in ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Maalesef gelinler çok şımardı, büyüğünü kücüğünü bilmez oldu. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 15:49:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.