Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk tebrik Galatasaray'dan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’e yükselen Amedspor için ilk tebrik mesajı Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

PUAN EŞİTLİĞİYLE GELEN ZAFER

Bu sonuçla birlikte 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor’u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Diyarbakır temsilcisi, bu başarıyla birlikte kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan sezonun ardından gelen bu sonuç, camiada sevinçle karşılandı.

İLK TEBRİK GALATASARAY’DAN

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    Fransız kurduğu Galatasaray şaşırmıyorum 1 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 18:54:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.