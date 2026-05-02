Süper Lig\'e çıkan Amedspor\'a ilk tebrik Galatasaray\'dan

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

PUAN EŞİTLİĞİYLE GELEN ZAFER

Bu sonuçla birlikte 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor’u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Diyarbakır temsilcisi, bu başarıyla birlikte kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan sezonun ardından gelen bu sonuç, camiada sevinçle karşılandı.

İLK TEBRİK GALATASARAY’DAN

Süper Lig’e yükselen Amedspor için ilk tebrik mesajı Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.