Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Almanya Başbakanı Merz’in, “ABD’nin bir çıkış stratejisi yok, İran tarafından aşağılanıyor” yönündeki açıklamaları ABD yönetiminde rahatsızlık yarattı. Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı değerlendirmede bu ifadeleri “uygunsuz ve faydasız” olarak nitelendirdi. Aynı yetkili, Trump’ın tepkisini “haklı” bulduklarını ifade etti.

ÇEKİLME 12 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Pentagon, Almanya’daki askeri varlığın kademeli olarak azaltılacağını ve sürecin 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Bu kapsamda bir muharebe timinin geri çekileceği, ayrıca önceki yönetim döneminde planlanan bir tabur sevkiyatının da iptal edildiği bildirildi.

ALMANYA, ABD’NİN AVRUPA’DAKİ EN BÜYÜK ÜSSÜ

Yaklaşık 35 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan Almanya, ABD’nin Avrupa’daki en önemli askeri konuşlanma noktası olma özelliğini sürdürüyor. Alınan kararın NATO dengeleri ve bölgesel güvenlik açısından etkileri yakından izleniyor.

TRUMP’TAN AVRUPA’YA SERT MESAJLAR

Trump, yalnızca Almanya ile sınırlı kalmayarak İtalya ve İspanya’yı da hedef aldı. Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda yeterli destek vermediklerini öne süren Trump, bu ülkelerden de asker çekilebileceğini dile getirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise bu iddiaları reddederek ülkelerinin deniz güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

NATO TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Trump, Avrupalı müttefiklerin İran savaşına katılmaması nedeniyle NATO’dan çekilme seçeneğini de gündeme taşıdı. Ancak 2024 yılında yürürlüğe giren yasa, ABD’nin NATO’dan ayrılmasını Kongre onayı olmadan mümkün kılmıyor. Senatörler, Avrupa’daki askeri varlığın stratejik önemine dikkat çekerek olası bir çekilmenin ABD’nin çıkarlarına zarar vereceği görüşünü dile getiriyor.