Galatasaray\'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen\'i alır

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girerken, sarı-kırmızılı yönetim de Nijeryalı golcünün bonservis bedelini netleştirdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euro bonservis belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakılmayacağı ifade edildi.
Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yıldız golcüyle ilgilendiği belirtildi. Özellikle Real Madrid’in santrfor arayışında Osimhen’i öncelikli hedef olarak gördüğü aktarıldı.
27 yaşındaki forvet bu sezon 31 maçta 20 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Galatasaray’daki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol ve 8 asistle dikkat çekmişti.
Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’ı “yuva” olarak tanımlamış ve kulüpte kendisini bir ailenin parçası gibi hissettiğini dile getirmişti.
