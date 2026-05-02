Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

02.05.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen için 150 milyon euroluk bonservis belirlerken, yıldız golcüye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girerken, sarı-kırmızılı yönetim de Nijeryalı golcünün bonservis bedelini netleştirdi.

150 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euro bonservis belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakılmayacağı ifade edildi.

DEVLER PEŞİNDE

Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yıldız golcüyle ilgilendiği belirtildi. Özellikle Real Madrid’in santrfor arayışında Osimhen’i öncelikli hedef olarak gördüğü aktarıldı.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

27 yaşındaki forvet bu sezon 31 maçta 20 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Galatasaray’daki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol ve 8 asistle dikkat çekmişti.

SÖZLEŞMESİ UZUN VADELİ

Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

AİLE VURGUSU YAPMIŞTI

Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’ı “yuva” olarak tanımlamış ve kulüpte kendisini bir ailenin parçası gibi hissettiğini dile getirmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    AZ BİLE ....EN AZ 200 EDER...TEK BAŞINA Bİ TAKIM...KAÇ TAKIM VAR DEĞERİ 200 MİLYON EURO OLAN...? 14 4 Yanıtla
  • BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    Bu adam sakat beyler. Transfer döneminde kimse almayacak 2025/26 sezonunda toplam 31 maç oynamış. En az 15 20 maç sakatlık nedeniyle oynamamış. Araya giren tatiller hariç. Sizce Avrupa alır mı? 0 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 11:10:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.