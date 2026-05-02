Maç bitti yüzlerce Amedspor taraftarı sahaya daldı
Maç bitti yüzlerce Amedspor taraftarı sahaya daldı

02.05.2026 19:10
Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig’e yükseldi; maç sonrası taraftarlar sahaya inerek tarihi anı kutladı.

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

3-3’LÜK SKORLA GELEN TARİHİ BAŞARI

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada iki takım da gol düellosu yaşarken, alınan beraberlik Amedspor’a Süper Lig kapısını açtı. Diyarbakır temsilcisi bu sonuçla tarihinde ilk kez en üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

TARAFTARLAR SAHAYA AKIN ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Amedspor taraftarları sahaya inerek futbolcularla birlikte kutlama yaptı. Coşkulu anlar geceye damga vurdu. Uzun yıllardır beklenen Süper Lig hasreti sona ererken, oyuncular ve taraftarlar tarihi başarıyı birlikte kutladı.

