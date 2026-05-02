Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

02.05.2026 18:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amedspor'un Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla kulübü ve Diyarbakır halkını tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TFF'DEN DE TEBRİK MESAJI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Amedspor için tebrik mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

