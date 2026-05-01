Anzer Yaylası\'nda aç ayılar evleri harabeye çevirdi

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Anzer Yaylası’nda, kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı yerleşim yerlerinde büyük çaplı tahribata yol açtı. Karların erimesiyle yaylaya çıkan mülk sahipleri, çelik kapıların parçalandığı ve pencerelerin söküldüğü yaklaşık 10 evin içerisindeki manzara karşısında büyük şok yaşarken; bölgedeki yıkımın boyutu mülk sahipleri tarafından "sanki deprem olmuş gibi" sözleriyle tanımlandı.

ÇELİK KAPIYI KAĞIT GİBİ YIRTMIŞLAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin her saniyesinde ayıların gücü ve yarattığı tahribat gözler önüne serildi. Evlerin pencerelerini söken, çelik kapıları adeta kağıt gibi yırtarak içeri giren ayılar, evlerin içinde sağlam eşya bırakmadı. Görüntülerde evlerin alt üst edildiği, mutfak dolaplarının parçalandığı ve yiyecek bulma umuduyla her yerin darmadağın edildiği net bir şekilde görülüyor.

"BU EVLERİ DEPREM DEĞİL, AYILAR BU HALE GETİRDİ"

Görüntüleri kaydeden ve evleri tek tek gezen yaylacı, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle özetliyor:

"Şu evlerin haline bakın... Sanırsınız buraları deprem vurdu. Ama hayır, bu evleri deprem değil, aç kalan ayılar bu hale getirdi! Çelik kapıyı zorlayıp açmış, içeri girip her şeyi darmadağın etmiş."

10 EVDE BÜYÜK MADDİ HASAR 

Yaylada ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 evin aynı şekilde saldırıya uğradığı tespit edildi. Yayla sakinleri, sadece pencerelerin değil, doğrudan kapıların kırılarak içeri girilmesinin kendilerini tedirgin ettiğini belirtiyor. 

Yayla sezonu öncesi büyük maddi zararla karşılaşan vatandaşlar, vahşi yaşamın yerleşim yerlerine bu denli zarar vermesine karşı yetkililerden çözüm ve önlem bekliyor.

İkizdere, Yaylak, Rize, Son Dakika

