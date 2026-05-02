Okan Kocuk\'un Galatasaray\'dan yediği gol tepki çekti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Yunus Akgün'ün attığı gol damga vurdu.

YUNUS AKGÜN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray, 9. dakikada öne geçti. Sarı-kırmızılılarda orta sahada topu alan Yunus Akgün topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ardından milli oyuncunun sağ ayağıyla kaleye doğru gönderdiği şutta top ağlara gitti.

OKAN KOCUK TEPKİ GÖRDÜ

Yunus Akgün'ün kaleye vuruşunda tüm çabasına rağmen topu kurtaramayan Okan Kocuk, bu gol sonrası başta Samsunspor olmak üzere birçok rakip takım taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. Deneyimli eldivenin pozisyon esnasındaki hatalı duruşuna dikkat çekildi.

