Okan Kocuk'un Galatasaray'dan yediği gol tepki çekti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Kocuk'un Galatasaray'dan yediği gol tepki çekti

02.05.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün ile bulduğu golde Okan Kocuk'un büyük hatası Samsunspor başta olmak üzere birçok rakip takım taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Yunus Akgün'ün attığı gol damga vurdu.

YUNUS AKGÜN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray, 9. dakikada öne geçti. Sarı-kırmızılılarda orta sahada topu alan Yunus Akgün topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ardından milli oyuncunun sağ ayağıyla kaleye doğru gönderdiği şutta top ağlara gitti.

OKAN KOCUK TEPKİ GÖRDÜ

Yunus Akgün'ün kaleye vuruşunda tüm çabasına rağmen topu kurtaramayan Okan Kocuk, bu gol sonrası başta Samsunspor olmak üzere birçok rakip takım taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. Deneyimli eldivenin pozisyon esnasındaki hatalı duruşuna dikkat çekildi. 

İşte Galatasaray'ın attığı o gol:

Görüntü: beIN Sports
Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 20:27:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.