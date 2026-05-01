Almanya\'da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Memmingen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir cami, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Caminin girişinin kanla kirletildiği olayda, mermer duvar üzerindeki hilal sembolüne domuz başı yerleştirildi.

GECE SAATLERİNDE SALDIRI

Polisten yapılan açıklamaya göre, saldırı yerel saatle 04.30 sıralarında gerçekleşti. Caminin tepesinde yer alan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki mermer duvarın tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırganların giriş kapısına muhtemelen hayvan kanıyla dolu balonlar attığı, ardından hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdiği ifade edildi. Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası delil toplama çalışmalarının başlatıldığı, soruşturmanın Federal Kriminal Dairesi tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Bölge, Memmingen İtfaiyesi ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.

POLİSTEN TANIK ÇAĞRISI

Memmingen polisi, olaya tanıklık eden ya da bilgi sahibi olan kişilerin güvenlik birimleriyle iletişime geçmesini istedi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.