Takımları play-off’a kalınca sevinçten havalara uçtular

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda, Hull City’nin Championship’te play-off’a kalması büyük bir sevinçle karşılandı.

PREMİER LİG YOLUNDA HEYECAN

Hull City’nin son haftada aldığı galibiyetle play-off bileti alması, Ilıcalı cephesinde olduğu kadar Exxen ekibinde de heyecan yarattı. Platform çalışanlarının bu başarıyı coşkuyla kutladığı görüldü.

KULÜP BAŞARISI PLATFORMA YANSIDI

Acun Ilıcalı’nın hem kulüp hem medya tarafındaki başarısı dikkat çekerken, Hull City’nin Premier Lig yolunda önemli bir adım atması Exxen’de de yankı buldu.