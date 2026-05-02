Süper Lig devi Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanındaki kritik maçında Victor Osimhen, performansıyla geceye damga vurdu.
Samsunspor karşısında Yunus Akgün’ün attığı golün hazırlayıcısı olan Osimhen, yere düşmesine rağmen yaptığı asistle kariyerinde yeni bir eşiği geride bıraktı.
Golcü kimliğinin yanı sıra oyun kurucu yönünü de sahaya yansıtan Nijeryalı yıldız, bu sezonki asist sayısını 8’e çıkararak kariyerinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Maç boyunca hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Osimhen, kritik anlarda yaptığı doğru tercihlerle takımına katkı sağladı. Yunus Akgün’e yaptığı asist ise karşılaşmanın en önemli anlarından biri oldu.
İşte o anlar ve gol:
Son Dakika › Spor › Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?