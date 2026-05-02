Sadettin Saran\'dan Ederson için bomba karar

Fenerbahçe’de performansı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Ederson’un geleceğiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin aldığı karar dikkat çekti.

KARAR YENİ YÖNETİME KALDI

Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, Brezilyalı kaleciyle ilgili nihai kararı yeni yönetime bırakmayı planladığı öğrenildi. Ederson’un durumu, seçim sonrası netleşecek.

TARAFTAR TEPKİLİ

Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında yaptığı hatalar sonrası taraftarın hedefi haline gelen Ederson için “gönderilsin” çağrıları artmış durumda.

SÖZLEŞME ENGELİ

Deneyimli kalecinin yıllık 11 milyon euroluk maaşı ve 2028’e kadar devam eden sözleşmesi, yönetimin elini zorlaştıran en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

SEÇİM SONRASI NETLEŞECEK

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelecek yönetimin, Ederson konusunda son kararı vermesi bekleniyor.