Galatasaray\'ın gözü şampiyonlukta! Okan Buruk rekora koşuyor

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, bu akşam Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK MAÇ

En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında 3 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmadan 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Cim-Bom’un galibiyet alamaması durumunda ise Fenerbahçe’nin puan kaybı şampiyonluğu getirecek.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER YOLDA

Galatasaray, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde üst üste 4. kez şampiyon olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece kulüp tarihindeki üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye bir adım daha yaklaşacak.

OKAN BURUK TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, daha önce Başakşehir ve Galatasaray ile kazandığı şampiyonluklara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk halinde Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında üst sıralara yükselecek.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ VE REKOR

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonlukla birlikte doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Galatasaray ayrıca şampiyonluk sayısını 26’ya çıkararak rakipleriyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

OYUNCULAR ERKEN FİNİŞ İSTİYOR

Yoğun milli takım ve Dünya Kupası takvimi öncesinde futbolcuların şampiyonluğu erkenden ilan ederek kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalamak istediği belirtildi. Çok sayıda oyuncunun milli takımlara çağrılması nedeniyle sezon sonrası da yoğun bir program sarı-kırmızılı ekibi bekliyor.