Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti
Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti

Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti
01.05.2026 12:06
Türk müziğinin 1970’li yıllarına damga vuran isimlerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele eden sanatçının vefat haberini yapımcı Hakan Eren paylaştı. Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer "Büklüm Büklüm" ve "İkimiz Bir Fidanız" şarkılarıyla geniş hayran kitlesine ulaşmıştı.

1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

"TÜLAY ÖZER ABLAMI KAYBETTİK"

Acı haberi müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Zerrin Özer'in sosyal medya hesabından ise şu ifadelerin yer aldığı paylaşım yapıldı: "Canımız, kıymetlimiz Tülay Özer'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenaze törenine dair bilgileri en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Başımız sağ olsun."

Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, müzik kariyeri boyunca ‘Büklüm Büklüm’, ‘İkimiz Bir Fidanız’, ‘Kalbime Sana Vermiştim’ ve ‘Niye Çattın Kaşlarını’ gibi eserleri ilk seslendiren sanatçı olarak hafızalarda yer etti.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.

İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. "Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı. 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin zirvesine kuruldu. 1980'li yıllara girildiğinde Tülay'ın şöhreti artık eski ihtişamını yitirirken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu.

Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, kardeşi ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Evlenen ve 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuk annesi olan sanatçının, 80'lerin sonları ve 90'lar da yaptığı birkaç albüm çalışması daha oldu ancak ses getirmedi. Son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça oldu.

