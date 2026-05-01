Fenerbahçe\'ye bir kötü haber de Skriniar\'dan

Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi savunmada kritik bir eksik yaşanacak. Tecrübeli stoper Milan Skriniar’dan kötü haber geldi.

SAKATLIK NEDENİYLE OYNAMAYACAK

Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi, sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini teknik heyete bildirdi.

AĞIR SAKATLIKLA OYNAMIŞ

Slovak savunmacının, Beşiktaş maçından bu yana iki tendon yırtığı içeren ciddi bir kas sakatlığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Skriniar’ın bu süreçte yüzde 50 performansla sahaya çıktığı ifade edildi.

KONYA MAÇI DA RİSKTE

Durumu her geçen maç daha da kötüye giden deneyimli oyuncunun, Konyaspor karşılaşmasında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Skriniar’ın tüm zorluklara rağmen takımı yarı yolda bırakmamak için sahada yer aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev aldı ve savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol kaydetti.