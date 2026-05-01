Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu, cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu, cesedi bulundu

01.05.2026 11:15  Güncelleme: 11:16
ADANA'da sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedeni bulundu.

Adana’da sulama kanalına düşerek kaybolan 25 yaşındaki Yusuf Ayık’tan acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından bulundu.

KANALA DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILDI

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalı kenarına gelen Yusuf Ayık, bir süre oturduktan sonra dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Ayık’ın yüzme bilmediği ve kısa sürede gözden kaybolduğu öğrenildi.

GECE BOYUNCA ARANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi, ekipler gece boyunca kıyı hattında arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Su Altı Grup Amirliği ekipleri sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Suyun çekilmesiyle boşalan kanalda yapılan aramada Yusuf Ayık’ın cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Ayık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli
Ataşehir’de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı
İsviçre değil Türkiye Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
İzmir’de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
CHP’de facia gecesi eğlence krizi CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Yasak aşk baskını 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı
Hayvanlarına bakmaya giden kadının acı sonu Hayvanlarına bakmaya giden kadının acı sonu
Fenerbahçe’den Salah bombası Fenerbahçe'den Salah bombası

11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
10:47
Pazarda kilosu 50 TL’ye satılıyor Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
10:05
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı’ndan FIFA’ya tarihi ders Olay sonrası ateş püskürdü
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
