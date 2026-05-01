Sapanca\'da bungalov iş ortağı dehşeti: 1 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, bungalov kiralama işi yapan iş insanı Aykut Saban, ortağı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Aykut Saban ile ortağı Z.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabancayla Saban’a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykut Saban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saban’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Aykut Saban’ın cenazesi, Yazlık Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.
