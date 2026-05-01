Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Milyoner\'de renkli anlar: 50 bin TL\'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi
01.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyoner\'de renkli anlar: 50 bin TL\'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi
Haber Videosu

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Murat Aydoğan, bilmediği 50 bin TL değerindeki soruya “o piti piti” yaparak yanıt verdi ve doğru cevabı buldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacı, stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne katılan Murat Aydoğan, sergilediği tavır ve açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Yarışma sırasında sorunun cevabını bilmediğini açıkça ifade eden Aydoğan, “Valla sallayacağım” sözleriyle hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşırttı.

ZORLU HAYAT HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Yarışmada hayat hikayesini de anlatan Aydoğan, geçmişte fırında çalıştığını belirterek, “Fırındaydım... Dedim ki ‘dur bir şey yapayım’ Allah belki yardım eder” sözleriyle hayatındaki dönüm noktasını dile getirdi. Bu kararın ardından Bitlis’te üniversiteyi tamamlayan Aydoğan’ın, şu anda Siirt’te bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenildi.

“HİÇ KİTAP OKUMADIM” DEDİ, SORUYU DOĞRU BİLDİ

Edebiyat sorusu karşısında oldukça dürüst bir yaklaşım sergileyen Aydoğan, “Hiç roman da okumadım, vaktimiz olmadı” ifadelerini kullandı. Sorunun cevabını bilmediğini söyleyen yarışmacı, “Hiç kitap okumadım, valla sallayacağım” diyerek joker hakkını kullandıktan sonra tahminde bulundu. Yarı yarıya jokeriyle kalan şıklar arasında “o piti piti” yaparak seçim yapan Aydoğan, doğru cevabı bulmayı başardı.

Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya

İŞTE 50 BİN TL'LİK O SORU:

Gabriel García Márquez’in ezberden okuyabildiğini söylediği “Pedro Páramo” romanının yazarı kimdir?

A) James Joyce

B) Franz Kafka

C) Juan Rulfo

D) Francis Scott Fitzgerald

Doğru cevap: C şıkkı, Juan Rulfo oldu.

YARIŞMAYA 200 BİN TL SORUSUNDA VEDA ETTİ

Murat Aydoğan, 200 bin TL’lik soruda çift cevap jokerini kullanmasına rağmen doğru yanıtı bulamayarak yarışmaya veda etti. Ancak yarışma boyunca sergilediği doğal ve samimi tavırlarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya 'o piti piti' yaparak yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli
Ataşehir’de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı
İsviçre değil Türkiye Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
İzmir’de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı
CHP’de facia gecesi eğlence krizi CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Yasak aşk baskını 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı
Hayvanlarına bakmaya giden kadının acı sonu Hayvanlarına bakmaya giden kadının acı sonu

10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
10:05
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı’ndan FIFA’ya tarihi ders Olay sonrası ateş püskürdü
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan FIFA'ya tarihi ders! Olay sonrası ateş püskürdü
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
09:40
Dünya devinden Barış Alper bombası
Dünya devinden Barış Alper bombası
09:08
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 11:15:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.