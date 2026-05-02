Beykoz\'da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler

02.05.2026 17:13  Güncelleme: 17:14
BEYKOZ'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşandı.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradıklarını söyleyen mahalle sakinleri çözüm bulunmadığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden bazıları bidon ve kovalarla metrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldı. Beykoz Belediyesi ekipleri bölgeye su tankerleri yönlendirdi.

"NET BİLGİ ALAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya, "Aradığımızda net bir bilgi alamıyoruz. Sürekli farklı açıklamalar yapılıyor. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Yaşanan durum ciddi bir mağduriyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNLERDİR MAĞDURUZ"

Bir diğer mahalle sakini Eray Külyat, kesintinin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Yakın sokaklarda su varken burada olmaması kabul edilemez. Günlerdir mağduruz. Verilen saatler tutmuyor, sürekli erteleniyor. İnsanlar zor durumda, bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

