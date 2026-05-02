Iğdır FK\'da Güray Vural, Amedspor\'a kornerden gol attı

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK karşısında kritik 3 puan için sahaya çıktı.

İLK YARI 4 GOLLÜ GEÇTİ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Süper Lig bileti için mücadele eden Amedspor, zorlu deplasmanda dirençli bir performans sergiledi.

GÜRAY VURAL’DAN KORNERDEN GOL

Iğdır FK’nın ikinci golü ise dikkat çekici bir şekilde geldi. Tecrübeli futbolcu Güray Vural, kullandığı korner vuruşunda doğrudan fileleri havalandırarak takımına kritik bir gol kazandırdı.

ZİRVE YARIŞIYLA EŞ ZAMANLI HEYECAN

Öte yandan aynı saatlerde oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor da sahasında Pendikspor’u konuk ediyor. Süper Lig’e yükselecek takımın belirleneceği son haftada tüm gözler bu iki mücadeleye çevrildi.