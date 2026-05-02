Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK karşısında kritik 3 puan için sahaya çıktı.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Süper Lig bileti için mücadele eden Amedspor, zorlu deplasmanda dirençli bir performans sergiledi.
Iğdır FK’nın ikinci golü ise dikkat çekici bir şekilde geldi. Tecrübeli futbolcu Güray Vural, kullandığı korner vuruşunda doğrudan fileleri havalandırarak takımına kritik bir gol kazandırdı.
Öte yandan aynı saatlerde oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor da sahasında Pendikspor’u konuk ediyor. Süper Lig’e yükselecek takımın belirleneceği son haftada tüm gözler bu iki mücadeleye çevrildi.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK'da Güray Vural, Amedspor'a kornerden gol attı - Son Dakika
