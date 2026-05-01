Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham
01.05.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham
Haber Videosu

Dünyanın en kalabalık 5. ülkesi olan 260 milyonluk Pakistan, Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın yaklaşık 3 aydır kapalı olması nedeniyle tam anlamıyla bir "enerji felaketi" yaşıyor. Stratejik geçiş noktasının kapanmasıyla küresel tedarik zincirinden kopan ülkede, halk çareyi İran sınırına akın etmekte buldu. Eline bidonunu alanlar 1 damla akaryakıt için sınıra koştu.

Orta Doğu’da devam İran-İsrail- ABD geriliminin ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, enerji arzını doğrudan etkiledi.   Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 3 aydır kapalı olması nedeniyle gemi geçişlerinin durması enerji piyasasını alt üst etti.  Yaklaşık 260 milyon nüfuslu Pakistan’da da yakıt krizi ciddi şekilde derinleşince  halk çözümü İran sınırına yönelmekte buldu.

SINIRDA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kişinin motosikletlerine bağladıkları plastik bidonlarla İran sınırında ucuz akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. 

Ucuz yakıt temin etmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, bölgede dikkat çekici bir hareketliliğe neden oldu. Herkes yanında 3-4 adet bidon getirerek ucuz akaryakıttan depolama telaşına düştü.  

Öte yandan resmi dağıtım kanallarındaki sıkıntıların, sınır hattındaki kayıt dışı yakıt ticaretini artırdığına dikkat çekiliyor. 

Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham

AKARYAKIT FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Enerji arzındaki daralma, ülke genelinde fiyatlara da yansıdı. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte Nisan ayı itibariyle benzin fiyatlarında yüzde 40’ın üzerinde artış, motorin fiyatlarında ise yüzde 50’ye yaklaşan yükseliş yaşandığı belirtiliyor. Artan maliyetler, ulaşım ve üretim başta olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkiliyor.

STRATEJİK BOĞAZIN ETKİSİ

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Pakistan gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeler ise bu süreçten en hızlı etkilenenler arasında yer alıyor.

EKONOMİK ETKİLER DERİNLEŞEBİLİR

Uzmanlar, enerji krizinin sürmesi halinde yalnızca akaryakıt değil, lojistik maliyetler üzerinden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde de ciddi fiyat artışları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun, ülkede yaşam maliyetini daha da artırabileceği ifade ediliyor.

Son Dakika Pakistan Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 18:05:25. #7.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.