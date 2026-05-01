Akaryakıt krizine giren Pakistan’da İran sınırında bidonlu izdiham

Orta Doğu’da devam İran-İsrail- ABD geriliminin ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, enerji arzını doğrudan etkiledi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 3 aydır kapalı olması nedeniyle gemi geçişlerinin durması enerji piyasasını alt üst etti. Yaklaşık 260 milyon nüfuslu Pakistan’da da yakıt krizi ciddi şekilde derinleşince halk çözümü İran sınırına yönelmekte buldu.

SINIRDA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kişinin motosikletlerine bağladıkları plastik bidonlarla İran sınırında ucuz akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Ucuz yakıt temin etmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, bölgede dikkat çekici bir hareketliliğe neden oldu. Herkes yanında 3-4 adet bidon getirerek ucuz akaryakıttan depolama telaşına düştü.

Öte yandan resmi dağıtım kanallarındaki sıkıntıların, sınır hattındaki kayıt dışı yakıt ticaretini artırdığına dikkat çekiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Enerji arzındaki daralma, ülke genelinde fiyatlara da yansıdı. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte Nisan ayı itibariyle benzin fiyatlarında yüzde 40’ın üzerinde artış, motorin fiyatlarında ise yüzde 50’ye yaklaşan yükseliş yaşandığı belirtiliyor. Artan maliyetler, ulaşım ve üretim başta olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkiliyor.

STRATEJİK BOĞAZIN ETKİSİ

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Pakistan gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeler ise bu süreçten en hızlı etkilenenler arasında yer alıyor.

EKONOMİK ETKİLER DERİNLEŞEBİLİR

Uzmanlar, enerji krizinin sürmesi halinde yalnızca akaryakıt değil, lojistik maliyetler üzerinden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde de ciddi fiyat artışları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun, ülkede yaşam maliyetini daha da artırabileceği ifade ediliyor.