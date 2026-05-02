Galatasaray\'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray’da bir yandan da yeni sezon planlaması hız kazandı. Dries Mertens’in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonunda istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılara sürpriz bir isim önerildi.

Devre arasında Fenerbahçe’den Rennes’e transfer olan Sebastian Szymanski için menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı. Menajerler, sarı-kırmızılı kulübün onay vermesi halinde transferi kısa sürede sonuçlandırabileceklerini iletti. Yönetim ise bu kritik kararı teknik direktör Okan Buruk’a bıraktı.

OKAN BURUK’UN ÖNCELİĞİ 10 NUMARA

Sezon içinde İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yaser Asprilla ve Yunus Akgün gibi isimleri deneyen Okan Buruk, yeni sezon planlamasında önceliği 10 numara transferine verdi. Galatasaray’da Bernardo Silva gibi dünya yıldızlarının adı da gündeme gelmişti.

SZYMANSKI’NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, devre arasında 9.5 milyon Euro bonservisle Rennes’e transfer oldu. Fransa’da şu ana kadar 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Szymanski, Fenerbahçe kariyerinde ise 2,5 sezonda 134 maça çıktı, 22 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Okan Buruk’un 3 yıl önce kadrosunda görmek istediği Szymanski’nin transferini o dönemde Fenerbahçe tamamlamıştı. 2023 yazında Galatasaray’ın listesinde yer alan oyuncu için Fenerbahçe cephesinden “Florya’nın kalbinden aldık” açıklaması yapılmıştı.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı çıktığı 5 maçta da görev aldı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı mücadelede 1 gol kaydetti.