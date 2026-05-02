Serie A'da iki takım birden küme düştü

Serie A\'da iki takım birden küme düştü
02.05.2026 09:40
Serie A’da Pisa ve Hellas Verona’nın küme düşmesi kesinleşirken, Lecce aldığı kritik galibiyetle ligde kalma umutlarını sürdürdü.

İtalya Serie A’da küme düşme hattındaki düğüm çözülmeye başladı. Ligin 35. haftasında alınan sonuçların ardından iki takımın kaderi netleşti.

PISA RESMEN VEDA ETTİ

Pisa, sahasında Lecce’ye 2-1 mağlup olarak 18 puanda kaldı ve Serie A’ya matematiksel olarak veda etti. Mücadelede Lecce’ye galibiyeti getiren goller Banda ve Cheddira’dan gelirken, Pisa’nın tek golünü Leris kaydetti.

VERONA DA KURTULAMADI

Alt sıralarda bulunan Hellas Verona’nın da puan durumu nedeniyle ligde kalma şansı kalmadı ve Serie B’ye düşmesi kesinleşti.

LECCE UMUT TAZELEDİ

Bu galibiyetle puanını 32’ye yükselten Lecce, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmada Pisa formasıyla İsak Vural ilk 11’de sahaya çıkarken, Verona’da Victor Nelsson görev aldı.

Son Dakika Spor Serie A'da iki takım birden küme düştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
