Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

02.05.2026 13:19
Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetmeliğiyle avukatların sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirilirken, reklam yasağı ihlallerini denetlemek için özel bir takip merkezi kurulacak ve ihlal edenlere disiplin cezaları uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, avukatların sosyal medya ve dijital platformlardaki paylaşımlarına yeni kısıtlamalar getirildi. Reklam yasağını ihlal edenlerin tespiti için özel bir takip mekanizması kurulacak.

“REKLAM YASAĞI TAKİP MERKEZİ” KURULUYOR

Yeni düzenleme kapsamında, reklam yasağı ihlallerini izlemek amacıyla 5 kişiden oluşan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi” kurulacak. Bu merkez, yazılı, görsel ve çevrimiçi mecralarda yapılan ihlal iddialarını inceleyerek Türkiye Barolar Birliği’ne rapor sunacak ve süreci barolar nezdinde takip edecek. Merkez üyeleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına görevlendirilecek ve disiplin cezası almamış olmaları şartı aranacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SINIR

Yönetmeliğe göre avukatlar, geçmiş veya devam eden davalar üzerinden reklam yapamayacak, tarafların sözcüsü gibi davranarak açıklamalarda bulunamayacak. Mesleki kimlikleriyle bağlantılı şekilde yaşamları, kazançları veya faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlar da yasak kapsamına alındı. Ayrıca internet sitelerinde ve dijital platformlarda, arama motorlarında üst sıralara çıkmak amacıyla yönlendirici kodlar, anahtar kelimeler ve benzeri yöntemlerin kullanılması da yasaklandı.

MESLEKİ İTİBAR VURGUSU

Düzenlemeyle birlikte avukatların, özel yaşamlarına ilişkin paylaşımlarında dahi mesleğin itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

DİSİPLİN CEZALARI UYGULANACAK

Daha önce yasalaşan 11. Yargı Paketi kapsamında da Avukatlık Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştı. Bu düzenlemelerle, meslek kurallarına aykırı davranan avukatlara uyarma, kınama ve disiplin cezaları uygulanmasının önü açılmıştı. Reklam yasağının ihlali, meslek onuruna aykırı davranışlar, meslektaşlar arası rekabeti artıracak uygulamalar ve hukuki sınırların dışına çıkan açıklamalar da disiplin kapsamına alındı.

    Yorumlar (3)

  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Yani digerlerinden bir farkları olmalı.o zaman avukat niye oldun.fenomen ol. 16 1 Yanıtla
  • Murat Tasova Murat Tasova:
    Devlet devlet degil arkadaş!! Avukat, Doktor, Noter, Psikolog gibi meslekler icin kanunen yasak olmasi sart! Arti bu yoldan gelir eden tiplerden 80% gelir vergisi alınmalı! 9 0 Yanıtla
  • Anazarbus Anazarbus :
    Yapmanız gereken meslekle alakası olmayan kişileri engellemek. Yoksa sosyal medyada kişilerin hak ve kazanımları hakkinda bilgi veren avukatları " reklam yasağı " adı altında engelleme çabanız... genç kuşağın İnterneti daha iyi kullanıp zamanında yer tutmuş fosil avukatlara davaların az gelmesi sebibiyledir. Eskidendi o davasını aldığın müvekkilin mahkemesine girmeyip parasını iç etmek. Canavar gibi genç avukatlar var 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
