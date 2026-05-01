Üye Girişi
Son Dakika Logo

Premier Lig ekibinden Fener'in yıldızına kanca! Pazarlığa tutuştular aralarında 2 milyon kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
01.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Nottingham Forest’ın Archie Brown için 16 milyon euroluk teklif yaptığı, Fenerbahçe’nin ise 18 milyon euro talep ederek pazarlık sürecini başlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin genç sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

16 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu transfer için beklentisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Gent’ten 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç oyuncu bu sezon 36 maçta forma giyerken 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown’un güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.

PAZARLIKLAR SÜREBİLİR

İki kulüp arasındaki bonservis farkı nedeniyle görüşmelerin devam edebileceği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:55:58. #7.12#
SON DAKİKA: Premier Lig ekibinden Fener'in yıldızına kanca! Pazarlığa tutuştular aralarında 2 milyon kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.