Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

01.05.2026 14:18
Özgür Demirtaş, altın fiyatlarının bilinçli şekilde baskılandığını savunarak, küresel gelişmelerin etkisiyle uzun vadede 7 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, altın piyasalarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirdiği açıklamalarıyla dikkat çekti. Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “büyük resmin” altın için yukarı yönü işaret ettiğini söyledi.

“BU DÜŞÜŞ DEĞİL, BASKILAMA”

Demirtaş, mevcut fiyat hareketlerinin bir düşüş değil, bilinçli bir baskılama süreci olduğunu öne sürdü. 4.500-4.700 dolar bandını “çöküş” olarak yorumlamayan ekonomist, bu seviyelerin büyük yatırımcıların pozisyon aldığı bir “birikim alanı” olduğunu ifade etti.

ALTINI YUKARI TAŞIYACAK 3 FAKTÖR

Demirtaş, altını yalnızca bir yatırım aracı değil “güven aracı” olarak tanımlayarak fiyatları yukarı taşıyacak üç ana faktöre dikkat çekti. ABD-İran geriliminin ekonomik maliyetinin artması, merkez bankalarının dolar yerine altına yönelmesi ve küresel sistemde güven krizinin derinleşmesi bu sürecin temel dinamikleri olarak gösterildi.

TÜRKİYE İÇİN “ÇİFT ETKİ” UYARISI

Türkiye özelinde değerlendirmelerde de bulunan Demirtaş, döviz kurunun baskı altında tutulmasının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Küresel ons artışıyla birlikte kurda yaşanabilecek hareketin birleşmesi halinde altın fiyatlarında “matematiksel sıçrama” yaşanabileceğini dile getirdi.

“FIRSAT SESSİZKEN GELİR”

Yatırımcılara rasyonel hareket etme çağrısı yapan Demirtaş, “Piyasa size fırsatı gürültü başladığında değil, her şey sessizken verir. Televizyonlar ‘altın uçuyor’ dediğinde iş işten geçmiş olur” ifadelerini kullandı.

7 BİN DOLAR SENARYOSU

Demirtaş, altının önce 5 bin dolar, ardından 5 bin 500 dolar seviyelerini aşarak 7 bin dolara doğru ilerleyeceğini savundu. Bu sürecin bir tahmin değil, sistemin doğal sonucu olduğunu belirtti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

