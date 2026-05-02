3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti

02.05.2026 09:50  Güncelleme: 09:53
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında acı biber yarışması yapıldı. 3'ü kadın 36 kişinin katıldığı yarışmada; 3 dakikada, 474 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci oldu. Aynı sürede 146 gram acı biber yiyen Nazime Sartık da kadınların birincisi seçildi. Öte yandan yarışmada Acı biberin acısına dayamadığını belirterek yardım isteyen Mehmet Karakaya'ya alana gelen itfaiye eri köpük sıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen acı biber yeme yarışmasına 36 kişi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Sekreteri Süleyman Örgel, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce yaptı. Yarışmacılar, yiyecekleri biberleri jüri üyeleri huzurunda tartarak teslim aldı. Jalapeno çeşidi acı biberleri alıp standa geçen yarışmacılar, 3 dakikada en fazla biberi yiyerek altın ödülünü alabilmek için mücadele etti. Biberlerin acısına dayamayan yarışmacılar, acıyı bastırmak için ayran içip, domates yedi.

"SENEYE YİNE KATILACAĞIM"

Yarışma sonucunda 474 gram acı biberi yiyen Celal Derin birinci oldu. 370 gramla Yetkin Tuncer ikinciliği, 322 gramla Mehmet Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan 3 kadın arasında 146 gram ile en çok acı biber yiyen Nazime Sartık ise kadınların birincisi oldu. Celal Derin, önceki yıllarda da birincilikleri olduğunu belirterek, "Seneye yine katılacağım. Bu yarışmayı üçüncü kez kazanacağım" dedi.

YARIŞMACILARA ALTIN ÖDÜLÜ

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kadınlar birincisi Nazime Sartık'a yarım gram altın verildi. Erkeklerde ise birinci Celal Derin'e yarım altın, ikinci Yetkin Tuncer'e çeyrek altın, üçüncü Mehmet Yılmaz'a da gram altın hediye edildi. Yarışmacıların katılım madalya ve hediyelerini protokol üyeleri verdi. Öte yandan yarışmaya baba-oğul rolüyle katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş'ın şovu ilgi çekti. Acı biberin acısına dayamadığını belirterek yardım isteyen Mehmet Karakaya'ya alana gelen itfaiye eri köpük sıktı.

"KUMLUCA'DA HER ÇEŞİT SEBZEYİ YETİŞTİRİYORUZ"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bugün Türkiye'nin en acı biberinin yarışması yapıldı. Bu biberleri biz üretiyoruz" diye konuştu. Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı ise "Kumluca'nın verimli topraklarında her çeşit sebzeleri yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz sebzelerden olan acı biberlerle yarışma düzenledik. Yarışmalarımıza katılanlara ve katkı sağlayan herkese bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

