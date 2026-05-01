Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi - Son Dakika
Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi

01.05.2026 15:02
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek kıyıya oturdu. Denizde ve havada müdahalenin mümkün olmadığı kurtarma operasyonunda “halat atar roketler” devreye alındı. 8 mürettebattan 5’i kurtarılırken, 3 kişi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek Karasu Halk Plajı kıyılarında karaya oturdu. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

"HALAT ATAR ROKETLER" İLE KURTARMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemideki 7'si Azerbaycanlı, 1'i Türk olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, kıyıya getiriliyor. Bu arada su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

8 PERSONEL'DEN 5'İ KURTARILDI

Kurulan bu sistem üzerinden başlatılan zorlu tahliye operasyonunda, gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelden 5'i sırayla deniz üzerinden karaya çekilerek kurtarıldı.

Gemide kalan diğer 3 personelin güvenli şekilde tahliye edilmesi için bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

