Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı kargo gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek Karasu Halk Plajı kıyılarında karaya oturdu. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

"HALAT ATAR ROKETLER" İLE KURTARMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemideki 7'si Azerbaycanlı, 1'i Türk olmak üzere 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, kıyıya getiriliyor. Bu arada su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

8 PERSONEL'DEN 5'İ KURTARILDI

Kurulan bu sistem üzerinden başlatılan zorlu tahliye operasyonunda, gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelden 5'i sırayla deniz üzerinden karaya çekilerek kurtarıldı.

Gemide kalan diğer 3 personelin güvenli şekilde tahliye edilmesi için bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.