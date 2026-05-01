Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir hırsız, park halindeki kargo aracını hedef aldı. Araçta kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içerdeki telefonu çalarak olay yerinden kaçtı.
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anında çevreyi kontrol eden hırsızın, kargo aracına yaklaşarak kapıyı açtığı ve telefonu alarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
