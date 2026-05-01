Özgür Özel Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

01.05.2026 16:08  Güncelleme: 16:09
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Kadıköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah erken saatlerde Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Kortejler eşliğinde meydana gelen katılımcılar, ellerindeki pankartlarla taleplerini dile getirdi. Kutlamalara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

'TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINI BİR BÜTÜN OLARAK SELAMLIYORUZ'

Burada bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli basın emekçileri, bu resmi tatil gününde çalıştığınız için öncelikle hepinizi selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyoruz. Bugün Kadıköy'deyiz. Türkiye işçi sınıfını Kadıköy Meydanı'ndan selamlıyoruz. Bugün DİSK'in ve bileşenlerinin, TMMOB'un ve Türk Tabipleri Birliği'nin ve KESK'in organize ettiği 1 Mayıs kutlamalarına hep birlikte katıldık. Türk-İş'i Çarşamba günü ziyaret etmiştik. HAK-İŞ ise Bursa'da kutlama yapıyor. Dün de kendilerini ziyaret edecektik ancak genel başkanlarının taziyeleri ve cenaze programları nedeniyle gerçekleştiremedik. Önümüzdeki hafta bu ziyareti yapacağız. Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz. Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla hem de DİSK ve KESK'in genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye 1 Mayıs, 'Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümü olacak. Artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor" dedi.

'1 MAYIS, HİÇBİR MEYDANIN YASAK OLMADIĞI ŞEKİLDE KUTLANACAK'

Özgür Özel, "Ümit ederiz ki gelecek sene 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50'nci yılında mutlaka Taksim'de olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebi değil, bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs'ta, Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıl dönümünde Taksim'de olacağız. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında, hepimizin uzun süredir istediği ve desteklediği şekilde 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etmekten övünüyordu. Aynı zamanda 'Taksim artık yasak değil' diyordu. Ancak sadece iki yıl sabredebildiler; iki yıl sonra Taksim'i yeniden yasakladılar. 1 Mayıs'ı emekçilere zehir etmeye devam ediyorlar ve Taksim'i bir yasak alan olarak tutuyorlar. Biz iktidarımızda 1 Mayıs'ların gerçekten bir bayram gibi kutlanacağını söylüyoruz. En başta emekçiler, hak ettikleri gibi 1 Mayıs'ı bayram olarak görecekleri ücretlere ve yaşam koşullarına sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılacak. İsteyen herkes sendikalı olabilecek, grevli, toplu iş sözleşmesi ve sendikal haklara sahip olacak. Ayrıca 1 Mayıs, hiçbir meydanın yasak olmadığı bir şekilde kutlanacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE EMEKÇİLER İÇİN DAHA GÜZEL GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ'

Özel, "Bu konudaki kararlılığımızı daha önce de ifade etmiştik, bir kez daha ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz ki işçinin ve emekçinin karşısında olan, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmayan ve sendikal hakları kısıtlayan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de emekçilerin muhalefette geçirdiği son 1 Mayıs olsun diye umut ediyoruz. Her geçen gün, işçilerin çok daha iyi bir Türkiye'de yaşayacağı günlere yaklaşıyoruz. Zulüm devam ediyor, baskılar devam ediyor, saldırılar devam ediyor; ancak bir yandan da mücadelemiz devam ediyor. Bir kez daha Türkiye'deki tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Çok daha özgür, çok daha güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

