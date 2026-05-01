Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı

Galatasaray’ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılara odaklandığı öğrenildi.
HT Spor’un haberine göre ara transfer döneminde sık sık adı ayrılıkla anılan ve Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan Torreira, bu düşünceleri tamamen geride bıraktı.
Türkiye’deki yaşamından ve Galatasaray taraftarının ilgisinden memnun olan deneyimli futbolcunun, kariyer planlamasını sarı-kırmızılı kulüp üzerine yaptığı belirtildi.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira’nın, en az üç yıl daha Galatasaray forması giymeyi hedeflediği ifade edildi.
Bu kararın teknik heyet ve yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maçta görev alan Torreira, 4 golle katkı sağladı.
