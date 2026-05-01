Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira'nın son kararı
Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira'nın son kararı

Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı
01.05.2026 15:22
Haberin Videosunu İzleyin
Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı
Takımdan ayrılacağı ve ülkesine döneceği konuşulan Lucas Torreira’nın Galatasaray’da kalma kararı aldığı ve en az üç yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray’ın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılara odaklandığı öğrenildi.

AYRILIK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

HT Spor’un haberine göre ara transfer döneminde sık sık adı ayrılıkla anılan ve Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan Torreira, bu düşünceleri tamamen geride bıraktı.

İSTANBUL’DA MUTLU

Türkiye’deki yaşamından ve Galatasaray taraftarının ilgisinden memnun olan deneyimli futbolcunun, kariyer planlamasını sarı-kırmızılı kulüp üzerine yaptığı belirtildi.

EN AZ 3 YIL DAHA KALACAK

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira’nın, en az üç yıl daha Galatasaray forması giymeyi hedeflediği ifade edildi.

YÖNETİM MEMNUN

Bu kararın teknik heyet ve yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maçta görev alan Torreira, 4 golle katkı sağladı.

Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı - Son Dakika
