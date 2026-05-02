Galatasaray\'da Dursun Özbek\'ten takıma servet değerinde prim

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
02.05.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray yönetimi, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde futbolculara toplam 10 milyon euro prim dağıtmayı planlıyor.

Galatasaray’da şampiyonluk için geri sayım sürerken, yönetimin belirlediği prim miktarı ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO’LUK DEV PRİM

Sarı-kırmızılı yönetimin, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde futbolculara toplam 10 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının bu rakamı sezonun en büyük motivasyon unsuru olarak belirlediği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUĞA SADECE 1 GALİBİYET

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için artık sadece 1 galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Kritik süreç öncesinde yönetimin prim hamlesi dikkat çekti.

DERBİ PRİMİ DE ARTIRILMIŞTI

Sarı-kırmızılı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi için 2,5 milyon euro galibiyet primi açıklamış, alınan farklı galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek soyunma odasına giderek bu rakamı 4 milyon euroya yükseltmişti.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 16:01:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.