İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

02.05.2026 14:23
Silivri’de bir kamyondan yola dökülen vidalar nedeniyle D-100 kara yolunda çok sayıda aracın lastiği patladı, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken ekipler ve esnafın çalışmasıyla temizlik yapıldı; olayla ilgili kamyon ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Silivri’de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU

Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ekiplere yardım eden bölge esnafından Hamza Yer, "Araçtan vidalar dökülmüş, elimizden geldiğince biz de toplamaya çalışıyoruz. Sürücülerin tekerleklerine zarar vermesin diye uğraşıyoruz. Bizde olayı yol kapanınca fark ettik. Vidalar büyük ihtimalle bir kamyonetten döküldü" dedi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Balci Kadir Balci:
    Kasten ve bilerek olmamış tir Farkına varmıştır kanaatim Geçmiş olsun 6 5 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    civarlarda bulunan lastikçiyle kamyoncunun bir bağı varmı araştırılsın. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
