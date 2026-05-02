Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

02.05.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Fatih Karagümrük, yarın oynanacak kritik Gençlerbirliği maçında puan kaybederse küme düşecek, sezon içinde Fenerbahçe’yi yenen ilk takım olmasına rağmen lige veda edecek.

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada kader maçına çıkıyor.

GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan İstanbul ekibi, ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Karagümrük’ün puan kaybı yaşaması durumunda Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.

SON SIRADA YER ALIYOR

Bu sezon 31 maçta sadece 5 galibiyet alabilen Karagümrük, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puanda kaldı ve ligin son sırasında bulunuyor. Rakibi Gençlerbirliği ise 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

BU SEZON FENERBAHÇE’Yİ YENEN İLK TAKIM OLMUŞTU

Sezon içinde dikkat çeken bir sonuca da imza atan Karagümrük, Fenerbahçe’yi mağlup ederek sarı-lacivertli ekibi ligde yenen ilk takım olmuştu. İstanbul temsilcisi, aynı sürprizi kritik Gençlerbirliği maçında da tekrarlamak istiyor.

İLK MAÇTA AĞIR YENİLGİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazanmıştı. Bu kritik randevu öncesinde avantaj Ankara temsilcisinde bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 15:38:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.