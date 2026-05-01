Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe\'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak
01.05.2026 16:58
Fenerbahçe\'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak
Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Ağrıları artan Dorgeles Nene’nin RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceği, tedavi sürecine göre ameliyat ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin formda isimlerinden Dorgeles Nene kadroda yer alamayacak.

AĞRILAR ARTTI, MAÇTA YOK

Malili kanat oyuncusunun son dönemde artan ağrıları nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

AMELİYAT İHTİMALİ MASADA

Sporcu fıtığı bulunan Nene’nin tedavi sürecinden beklenen sonuç alınamazken, ameliyat olma ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

ALMANYA İDDİALARINA YANIT

Tedavi için Almanya’ya giden oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta forma giyerken 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Nene yıldız isimmi enteresan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler
Meksika’da “Tatlı“ soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi
İstanbul’da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama İstanbul'da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu

16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak - Son Dakika
