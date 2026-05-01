Fenerbahçe\'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerin formda isimlerinden Dorgeles Nene kadroda yer alamayacak.
Malili kanat oyuncusunun son dönemde artan ağrıları nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Sporcu fıtığı bulunan Nene’nin tedavi sürecinden beklenen sonuç alınamazken, ameliyat olma ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.
Tedavi için Almanya’ya giden oyuncunun transfer görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 39 maçta forma giyerken 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
