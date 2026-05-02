Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Sivas’ta üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 19 yaşındaki genç kızın ailesi tarafından darbedilerek kaçırıldığı iddiası büyük tepki çekti. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EĞİTİM İSTEĞİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre A.I. isimli genç kız, üniversite sınavına hazırlanmak istediği için ailesiyle sorunlar yaşamaya başladı. Bizim Sivas'ta yer alan habere göre; ailesinin genç kızın eğitimine karşı çıktığı ve baskı uyguladığı öne sürüldü. Daha önce yaşadığı baskılardan kaçarak Alanya’ya giden ve güvenlik güçlerine başvuran A.I.’nın, ailesinin “her şey düzelecek” vaadiyle yeniden Sivas’a döndüğü iddia edildi.

PUSU KURUP EVDEN ALDILAR

Genç kızın, güvenliği için dayısının yanında kaldığı öğrenildi. İddiaya göre anne, baba ve amca gece saatlerinde eve girerek genç kıza pusu kurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç kızın ağzı kapatılarak darbedildiği ve zorla evden çıkarıldığı belirtildi.

KAMERAYA YANSIYAN ANLAR KAN DONDURDU

Güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın yaka paça dışarı çıkarıldığı, direnmesine rağmen saçından sürüklenerek bir araca bindirildiği görüldü. Olayın ardından araç hızla bölgeden uzaklaştı.

Mahallede yaşanan boğuşma sesleri çevrede paniğe neden olurken, genç kızın nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

BABADAN AÇIKLAMA

Genç kızın babası, ise iddiaları yalanlayarak şunları anlattı: "Birlikte aynı evde ikamet ettiğimiz, üniversite sınavına hazırlanması için kendi rızamız ile çaba gösterdiğimiz ve okuması için her imkanı tanıdığımız kızımız A.I. 13.04.2026 tarihinde ülkeye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından kandırılması sonucu evimizden altınlarımızı bizden habersiz alarak Alanya ilçesine kaçtı. Altınlarımızı bizden habersiz alarak Alanya ilçesine kaçmış ve kendi aramalarımız neticesinde bularak kendisini ikna ederek Sivas’a getirdik ve kuzeni ile birlikte kalmaktaydı.

"APARTMAN SAKİNLERİ RAHATSIZ OLMASIN DİYE AĞZINI KAPATTIM"

Olay gecesinden bir gün öncesi kızımın annesi kendisiyle birlikte ikamet ettiğimiz evimize götürmek için ikna etmek amacıyla yanına gelmiştir, bizde olay gecesi kızımı ikna etmek için ziyaret amaçlı amcasıyla birlikte geldik. Annesiyle evimize gitmek için konuştukları için de kızımı kuzenin evinden eşim ve kardeşim ile birlikte alıp yaşadığımız ikametimize götürmek için asansörle indirdik. Daha öncede bir çok kez kendisini ikna etme aşamalarımızda bu olayları yaşadığımız için sesten apartmanda yaşayan insanların rahatsız olmaması için kızımın ağzını elimle kapattım ve indikten sonra da araca binme sırasında kendisini yere atmıştır kızımı kaldırarak araca bindirmek zorunda kaldık, bu olayda pusu ile kaçırma, darp etme veya şiddet olayı yaşanmamıştır."