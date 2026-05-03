Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
03.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da bir banka, dünyaca ünlü Parmigiano-Reggiano peynirlerini kredi teminatı olarak kabul etmeye başladı. Peynirlerin olgunlaşması için gereken 3 yıllık sürede nakit sıkıntısı çeken çiftçilere, ürün değerinin yüzde 80'ine kadar kredi veriliyor. Banka, 2 bin 500 dolar değerindeki dev peynir tekerleklerini iklim kontrollü özel mahzenlerde profesyonel gözetim altında saklıyor.

Bankacılık dünyasındaki alışılmadık teminatlar listesine Hong Kong’un lüks çantaları ve İspanya’nın Cristiano Ronaldo’yu teminat gösteren finansal hamlelerinden sonra şimdi de İtalyan peynirleri eklendi.

TEMİNATTA ‘PEYNİR’ DÖNEMİ

İtalya’nın Reggio Emilia kentinde faaliyet gösteren Credem Bank, altın külçelerini bir kenara bırakarak değeri 2 bin 500 doları bulan dev peynir tekerleklerini kredi teminatı olarak kabul etmeye başladı.

Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU

Dünyaca ünlü Parmigiano-Reggiano peyniri üreten çiftçiler için en büyük zorluk, ürünün değerini bulması için gereken 12 ila 36 aylık uzun olgunlaşma süreci. Bu süreçte üretim masraflarını karşılamakta zorlanan çiftçilerin imdadına yetişen banka, peynirlerin toplam değerinin yüzde 70 ile yüzde 80'ine kadar kredi sağlayarak üreticiye can suyu oluyor. Ağırlığı 40 kilogramı bulan ve piyasa bu dev peynirler, kredinin vadesi boyunca bankanın koruması altına alınıyor.

BANKA DEPOSU DEĞİL ADETA PEYNİR KALESİ

Bankanın Tagliate Genel Deposu, klasik bir kasadan ziyade ileri teknolojiyle donatılmış bir peynir mahzenini andırıyor. İklim kontrollü bu ortamda 300 bin adet peynir tekerleği profesyonel bir gözetim altında olgunlaşıyor.

Banka yetkilileri sadece evrak işleriyle değil, peynirin kalitesiyle de yakından ilgileniyor; uzmanlar özel çekiçlerle tekerleklere vurarak çıkan sesi dinliyor ve herhangi bir iç çatlak olup olmadığını kontrol ediyor.

Profesyonel bakım sayesinde standart depolarda yüzde 10’u bulan fire oranı banka bünyesinde yüzde 1’e kadar düşerken, hem bankanın riski minimize ediliyor hem de çiftçinin ürünü en ideal koşullarda değer kazanıyor.

Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

DÜNYADAKİ TEK SIRA DIŞI ÖRNEK DEĞİL

Değeri zamanla artan ve özel koşullarda saklanması gereken varlıklar, finans dünyasında her zaman ilgi odağı olmaya devam ediyor. Credem’in peynir hamlesi, dünyadaki tek sıra dışı örnek değil; Hong Kong’daki bazı bankaların sınırlı üretim tasarımcı el çantalarını teminat kabul etmesi ve geçmişte bir İspanyol bankasının Avrupa Merkez Bankası’ndan kredi alırken Cristiano Ronaldo’yu teminat göstermesi, bankacılık tarihinin en ilginç notları arasındaki yerini koruyor.

İtalya, Banka, Son Dakika

Son Dakika İtalya Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti
Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer
Yayını gölgede bırakan kıyafet RTÜK sorusu olay oldu Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı

18:24
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
17:08
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
16:55
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
15:57
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 19:05:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.