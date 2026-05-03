Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch\'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı "Tam Bi' Anne Hikayesi" başlıklı reklam filmi, yayınlanmasının ardından büyük bir tartışma başlattı. Annelik kavramı ile evcil hayvan sahipliğinin özdeşleştirildiği reklam kurgusu, kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

HAYVAN SAHİPLİĞİ İLE ANNELİK KAVRAMI AYNI DÜZLEMDE ELE ALINDI

Bir Bosch mağazasında geçen reklam filminde, iki kadının çocukları üzerine derin bir sohbete daldığı izlenimi veriliyor. Diyalog boyunca tarafların birbirine yönelttiği "Annesiniz galiba", "Bende de var iki tane" ve "Çocuk işte..." gibi ifadeler, izleyicide klasik bir anne sohbeti algısı oluşturuyor. Ancak reklamın finalinde, üzerine konuşulan "çocukların" aslında evcil köpekler olduğunun ortaya çıkması tepkiyle karşılandı.

"ANNELİK KAVRAMI DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR" TEPKİSİ

Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında Bosch Türkiye’ye yönelik yoğun eleştiriler yükseldi. Kullanıcıların büyük bir bölümü, evcil hayvan sevgisinin kıymetli olduğunu ancak bunun "annelik" ve "çocuk" kavramlarıyla aynı düzlemde ele alınmasının aile yapısını ve anneliğin kutsallığını değersizleştirdiğini savundu.

YAYINDAN KALDIRILDI

Büyük tepkilere neden olan reklam filmi sonrası Bosch Türkiye de geri adım attı. Firmanın reklamı yayından kaldırdığı görüldü.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Söz konusu reklam filmine bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir! Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur”

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyu yargıya taşıyacağı da belirtildi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Anneliğin bir metafor, reklam dili ya da bir iletişim kurgusu olmadığını, bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti: "Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."