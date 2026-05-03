Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı

Sami Uğurlu\'dan Galatasaray\'a gözdağı
03.05.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde puan ve puanlar almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. 

''SÜRPRİZLER FUTBOLDA ÇOK FAZLA OLUYOR''

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuşan Sami Uğurlu, ''Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor.'' dedi.

''G.SARAY'DAN EN AZINDAN 1 PUAN ALMAK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''90 dakika mücadelemizi ortaya koyup, en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak. Puan ve puanlar almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Antalyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

22:18
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
22:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
22:01
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
20:12
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 22:48:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.