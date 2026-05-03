03.05.2026 23:59
Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi": Pazartesiden itibaren boğazda mahsur kalan gemileri çıkarmak için rehberlik edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemileri kurtarmak amacıyla pazartesi günü "Özgürlük Projesi" adlı operasyonun başlatılacağını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, bölgedeki gemilerin ve şirketlerin hiçbir suçu olmayan mağdurlar olduğunu belirterek, operasyonun tek amacının bu gemilerin serbestçe hareket etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

TRUMP: HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKARACAĞIZ

Trump açıklamasında şunları söyledi: "Dünyanın her yerinden gelen ve birçoğunun Orta Doğu’da gözle görülür ve şiddetli bir şekilde devam eden bu ihtilafla hiçbir ilgisi olmayan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerini kurtarmaya yardım edip edemeyeceğimizi sordular. Bu ülkelerin yaşananlarla kesinlikle hiçbir alakası yoktur; onlar sadece tarafsız ve masum tanıklardır!

İran’ın, Orta Doğu’nun ve Amerika Birleşik Devletleri’nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlanmış su yollarından güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve layıkıyla devam edebileceklerini söyledik. Tekrar ediyorum, bunlar dünyanın Orta Doğu’da şu anda olup bitenlerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime, onlara gemilerini ve mürettebatlarını Boğaz’dan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi bildirmelerini söyledim.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ BAŞLIYOR"

Tüm durumlarda, bölge seyrüsefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi (Project Freedom) adı verilen bu süreç, Orta Doğu saatiyle Pazartesi sabahı başlayacaktır. Temsilcilerimin İran Devleti ile çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen bilincindeyim.

"BİRÇOK GEMİDE MÜRETTEBATIN GIDASI TÜKENİYOR"

Bu gemi hareketi sadece, kesinlikle hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmayı amaçlamaktadır; onlar durumun mağdurlarıdır. Bu; Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran Devleti adına yapılan insani bir jesttir. Bu gemilerin birçoğunda gıda ve büyük ölçekli mürettebatın gemide sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kalması için gerekli olan diğer her şey tükenmektedir.

Bunun, son aylarda bu kadar şiddetli bir şekilde savaşan herkes adına iyi niyet göstergesi olarak çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Eğer bu insani süreç herhangi bir şekilde engellenirse, bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

HÜRMÜZ KRİZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

