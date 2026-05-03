Filipinler\'deki Mayon Yanardağı\'nda Patlama Meydana Geldi

FİLİPİNLER'deki Mayon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği ve bölgede tahliyelerin başladığı belirtildi. Yetkililer, çok sayıda yerleşim yerinin kül altında kaldığını açıklayarak, başkent Manila'nın güneyindeki bölgelerde yaşayan halkı 6 kilometrelik tehlike alanından uzak durmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, yanardağdaki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.
