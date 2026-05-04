Dev kulüpten Süper Lig\'e yeni çıkan Amedspor\'u kızdıran hareket

Süper Lig’e yükselen Amedspor için Türk futbolundan tebrik mesajları gelirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TEBRİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından ilk tebrik Galatasaray’dan gelirken, daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş da yayımladıkları mesajlarla Diyarbakır temsilcisini kutladı.

DÖRT BÜYÜKLER ARASINDA TEK TAKIM

Ancak Trabzonspor cephesinden herhangi bir tebrik mesajı paylaşılmaması dikkat çekti. Bordo-mavililer bu durumla birlikte dört büyük kulüp arasında Amedspor’u tebrik etmeyen tek takım oldu.