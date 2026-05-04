Süper Lig’e yükselen Amedspor için Türk futbolundan tebrik mesajları gelirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından ilk tebrik Galatasaray’dan gelirken, daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş da yayımladıkları mesajlarla Diyarbakır temsilcisini kutladı.
Ancak Trabzonspor cephesinden herhangi bir tebrik mesajı paylaşılmaması dikkat çekti. Bordo-mavililer bu durumla birlikte dört büyük kulüp arasında Amedspor’u tebrik etmeyen tek takım oldu.
Son Dakika › Spor › Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)