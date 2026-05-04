Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

04.05.2026 08:46
Süper Lig’e yükselen Amedspor’u ilk Galatasaray, ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tebrik ederken, Trabzonspor’dan mesaj gelmemesi dikkat çekti.

Süper Lig’e yükselen Amedspor için Türk futbolundan tebrik mesajları gelirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TEBRİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından ilk tebrik Galatasaray’dan gelirken, daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş da yayımladıkları mesajlarla Diyarbakır temsilcisini kutladı.

DÖRT BÜYÜKLER ARASINDA TEK TAKIM

Ancak Trabzonspor cephesinden herhangi bir tebrik mesajı paylaşılmaması dikkat çekti. Bordo-mavililer bu durumla birlikte dört büyük kulüp arasında Amedspor’u tebrik etmeyen tek takım oldu.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Trabzon neden kutlasin Türkiye'de sadece 3 tane büyük takım var 4 cu büyük diye bir takım yok sıradan bir takım trabzonspor 70 46 Yanıtla
    Burhan Zehir Burhan Zehir:
    KUYRUK ACINIZ BÜYÜK 9 4
    fatih mazlum fatih mazlum:
    Sinanayda yavrum sinanay 8 2
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Helal Trabzon her zaman heryerde Trabzon 35 40 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    madem tepkilisiniz o zaman tff ve içişleri bakanlığına şikayette bulunun. turnuvalara nasıl katılıyor diye itiraz edin. işiniz gücünüz şov yapmak. ülkenin en büyük porblemi. 25 13 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    TFF iç işleri diyor gahahagaa kahka atım sizden iyi şov yapmayı bilen mi var 0 0
  • Serter Kara Serter Kara:
    ts NEREDEN 4. BÜYÜK TAKIM OLUYOR. 4 BÜYÜK YOK 3 BÜYÜK VAR 6 3 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Kuyruk acın mı var 0 0
    Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    KIMKI 3 BUYUK..LIV DEN 5 YIYENMI YOKSA ÖN ELEMELERDEN AMATÖRLERE ELENENLERMİ.. 0 0
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Kutlamak zorundami helal trabzonspor coco cola nin ilk anlasma teklifini red eden klupte sendin.. 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
